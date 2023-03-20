Разведка назвала имя коллаборанта, которого ликвидировали в оккупированной Херсонской области
На днях на временно оккупированной территории Херсонской области в собственной машине взорвали коллаборанта, организатора пыточных в регионе Сергея Москаленко.
Имя предателя сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Предатель 1978 г.р., был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали нечеловеческие пытки.
Как сообщается в Telegram-каналах, покушение на коллаборанта произошло 17 марта в поселке Юбилейный. Взрывчатку заложили под крыло его машины. Тело Москаленко в результате взрыва разорвало.
Местное издание Новая Каховка.City сообщило, что взрыв произошел тогда, когда мужчина отъехал от здания поселкового совета Юбилейного Херсонского района. Жена и дочь предателя получили ранения.
В сентябре 2022 Херсонская областная прокуратура заочно сообщила Москаленко подозрение в коллаборационной деятельности — добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК).
Фото: ГУР МО