Разведка назвала имя коллаборанта, которого ликвидировали в оккупированной Херсонской области

Март, 20 в 12:53

На днях на временно оккупированной территории Херсонской области в собственной машине взорвали коллаборанта, организатора пыточных в регионе Сергея Москаленко.

Имя предателя сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Предатель 1978 г.р., был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали нечеловеческие пытки.

Сейчас смотрят

Как сообщается в Telegram-каналах, покушение на коллаборанта произошло 17 марта в поселке Юбилейный. Взрывчатку заложили под крыло его машины. Тело Москаленко в результате взрыва разорвало.

Местное издание Новая Каховка.City сообщило, что взрыв произошел тогда, когда мужчина отъехал от здания поселкового совета Юбилейного Херсонского района. Жена и дочь предателя получили ранения.

В сентябре 2022 Херсонская областная прокуратура заочно сообщила Москаленко подозрение в коллаборационной деятельности — добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК).

Фото: ГУР МО