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Розвідка назвала ім’я колаборанта, якого підірвали на окупованій Херсонщині

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Розвідка назвала ім’я колаборанта, якого підірвали на окупованій Херсонщині

Днями на тимчасово окупованій території Херсонської області у власній автівці підірвали колаборанта, організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка.

Ім’я зрадника повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зрадник 1978 р.н., був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури.

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Як повідомляється у Telegram-каналах, замах на колаборанта стався 17 березня у селищі Ювілейне. Вибухівку заклали під крило його автівки. Тіло Москаленка в результаті вибуху розірвало.

Місцеве видання Нова Каховка.City повідомило, що вибух стався тоді, коли чоловік від’їхав від будівлі селищної ради Ювілейного Херсонського району. Дружина та дочка зрадника дістали поранення.

У вересні 2022 Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила Москаленку підозру в колабораційній діяльності – добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111- 1 КК).

Фото: ГУР МО

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