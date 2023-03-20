Березень, 20 в 12:53

Днями на тимчасово окупованій території Херсонської області у власній автівці підірвали колаборанта, організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка.

Ім’я зрадника повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зрадник 1978 р.н., був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури.

Зараз дивляться

Як повідомляється у Telegram-каналах, замах на колаборанта стався 17 березня у селищі Ювілейне. Вибухівку заклали під крило його автівки. Тіло Москаленка в результаті вибуху розірвало.

Місцеве видання Нова Каховка.City повідомило, що вибух стався тоді, коли чоловік від’їхав від будівлі селищної ради Ювілейного Херсонського району. Дружина та дочка зрадника дістали поранення.

У вересні 2022 Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила Москаленку підозру в колабораційній діяльності – добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111- 1 КК).

Фото: ГУР МО