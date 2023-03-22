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В Вишневом Киевской области 21 марта около 12:00 мать выбросила младенца из окна на пятом этаже.

Двухмесячного мальчика срочно госпитализировали в больницу, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось, травмы были несовместимы с жизнью, сообщили в полиции Киевщины.

Женщина сама сообщила в полицию, что выбросила своего сына из окна.

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— Следователи выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия, не исключено, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия, — отметил глава полиции области Андрей Небытов.

Проводится досудебное расследование по факту умышленного убийства — п. 2, ч. 2 ст. 115 УКУ.

Недавно в Днепре к восьми годам заключения приговорена женщина, которая сделала смертельную инъекцию полуторагодовалому сыну.

В сентябре 2021 года 39-летняя женщина, будучи фармацевтом с медицинским образованием, сделала инъекцию своему ребенку с сильнодействующим кардиостимулирующим лекарственным средством, запрещенным к свободной продаже. Мальчик умер в реанимации от острого отравления препаратом.