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Факты / Происшествия

Трагедия под Киевом: мать выбросила двухмесячного младенца с пятого этажа

Валентина Летяк, редактор ленты
У Вишневому мати викинула двомісячне немовля з п’ятого поверху
Фото: Нацполиция

В Вишневом Киевской области 21 марта около 12:00 мать выбросила младенца из окна на пятом этаже.

Двухмесячного мальчика срочно госпитализировали в больницу, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось, травмы были несовместимы с жизнью, сообщили в полиции Киевщины.

Женщина сама сообщила в полицию, что выбросила своего сына из окна.

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— Следователи выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия, не исключено, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия, — отметил глава полиции области Андрей Небытов.

Проводится досудебное расследование по факту умышленного убийства — п. 2, ч. 2 ст. 115 УКУ.

Недавно в Днепре к восьми годам заключения приговорена женщина, которая сделала смертельную инъекцию полуторагодовалому сыну.

В сентябре 2021 года 39-летняя женщина, будучи фармацевтом с медицинским образованием, сделала инъекцию своему ребенку с сильнодействующим кардиостимулирующим лекарственным средством, запрещенным к свободной продаже. Мальчик умер в реанимации от острого отравления препаратом.

Источник: Нацполиция
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