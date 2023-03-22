Березень, 22 в 11:00

У Вишневому Київської області 21 березня близько 12:00 мати викинула немовля з вікна на п’ятому поверсі.

Двомісячного хлопчика терміново госпіталізували до лікарні, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося, травми були несумістні з життям, повідомили в поліції Київщини.

Жінка сама повідомила до поліції, що викинула свого сина з вікна.

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– Слідчі з’ясовують усі обставини надзвичайної події, не виключено, що у 29-річної матері була післяпологова депресія, – наголосив очільник поліції області Андрій Нєбитов.

Проводиться досудове розслідування за фактом умисного вбивства – п. 2, ч. 2 ст. 115 ККУ.