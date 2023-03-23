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Факты / Происшествия

Пытался попасть в Румынию: из Тисы достали тело 23-летнего нарушителя границы

Валентина Летяк, редактор ленты
З Тиси дістали тіло 23-річного порушника кордону
Фото: Госпогранслужба

В Закарпатской области пограничники Мукачевского отряда утром 23 марта обнаружили в Тисе тело мужчины, который пытался незаконно пересечь границу с Румынией.

— Проверяя предоставленную румынскими коллегами информацию о вероятной гибели ночью человека в реке, около 7:30 пограничный наряд от отдела Солотвино увидел посередине реки тело, которое зацепилось за неизвестное препятствие и находилось на поверхности воды, — сообщили в ГПСУ.

Чтобы достать утопленника, пограничникам пришлось вызвать сотрудников ГСЧС, Нацполиции и медиков.

Нарушителем границы оказался 23-летний житель Буковины. При нем нашли полиэтиленовый пакет с загранпаспортом и водительским удостоверением.

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По данным Госпогранслужбы, буковинец стал 15 утопленником, который погиб в водах Тисы при попытке незаконно пересечь границу.

На днях на Закарпатье пограничники поймали восьмерых военнообязанных мужчин, которые пытались пересечь государственную границу Украины с Румынией.

Трех из них задержали на берегу реки Тиса. Мужчины были одеты в гидрокостюмы.

Источник: Госпогранслужба
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