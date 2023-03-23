Березень, 23 в 16:41

СБУ викрила 14 нових схем виїзду за кордон чоловіків призовного віку, за організацію незаконної діяльності оголошено підозру 34 особам.

За так звані послуги фігуранти брали від $2 тис. до $13,5 тис. Сума залежала від регіону проживання ухилянта та терміновості втечі.

Зокрема у Запоріжжі лікар місцевої приватної клініки і троє його спільників незаконно оформляли таким ухилянтам групу інвалідності.

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А у Вінниці п’ятеро жителів обласного центру підробляли довідки військово-лікарської комісії, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних та інші документи. Для цього використовували підроблені печатки і штампи.

Троє жителів Дніпра допомагали військовозобов’язаним отримати фальшиві медичні довідки про непридатність до військової служби.

У Кіровоградській області представники одного з благодійних фондів пропонували ухилянтам виїхати за кордон під виглядом водіїв гуманітарних перевезень, вносячи недостовірні відомості до електронної системи Шлях.

Ще 10 фактів незаконного переправлення військовозобов’язаних за межі України військова контррозвідка СБУ виявила у Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях.

Усім затриманим фігурантам оголошено підозру за ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

До $13,5 тис. за “послуги”: СБУ ліквідувала 14 нових схем виїзду ухилянтів за кордон / 4 фотографии

Усіх громадян, які по віку підлягають під призов, можуть мобілізувати. Яка відповідальність передбачена за неявку у військкомат за повісткою – читайте на Фактах ICTV.