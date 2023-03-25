Один из городков стерт с лица земли: из-за торнадо на юге США погибли более 20 человек
В США погибли по меньшей мере 24 человека после того, как по нескольким южным штатам пронесся мощный торнадо. В результате стихии разрушены дома и отсутствует электроснабжение.
Стихия обрушилась на штаты Миссисипи, Алабама и Техас. Как пишет Sky News, непогода сопровождалась сильным штормом и градом размером с мячи для гольфа.
В пятницу вечером торнадо вызвал разрушения в городках штата Миссисипи Сильвер Сити и Роллинг Форк, после чего продолжил движение на северо-восток к Алабаме со скоростью 112 км/ч.
В Техасе два торнадо со скоростью ветра 160 км/ч обрушились утром в пятницу, в результате чего пять человек получили ранения.
First Light of Rolling Fork Mississippi after a Violent #Tornado last night. #mswx @SevereStudios @MyRadarWX pic.twitter.com/NG0YcI3TQn
— Jordan Hall (@JordanHallWX) March 25, 2023
Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил о работе поисково-спасательных команд. Власти тем временем присылают больше машин скорой помощи и ресурсов для оказания помощи пострадавшим.
Мэр городка Роллинг Форк Элдридж Уокер в комментарии CNN сообщил, что стихия фактически стерла с лица земли его городок в штате Миссисипи. Сообщалось, что там погибли по меньшей мере 12 человек.
Dozens of people have died after a powerful tornado ripped through several southern US states, destroying buildings and knocking out power
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— Sky News (@SkyNews) March 25, 2023
Сейчас экстренные службы занимаются ликвидацией последствий происшествия. Только в Миссисипи разрушительный ветер оставил без электроснабжения почти 17 тыс. домохозяйств. Поисково-спасательные работы продолжаются.