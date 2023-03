Один из городков стерт с лица земли: из-за торнадо на юге США погибли более 20 человек

В США погибли по меньшей мере 24 человека после того, как по нескольким южным штатам пронесся мощный торнадо. В результате стихии разрушены дома и отсутствует электроснабжение.

Стихия обрушилась на штаты Миссисипи, Алабама и Техас. Как пишет Sky News, непогода сопровождалась сильным штормом и градом размером с мячи для гольфа.

В пятницу вечером торнадо вызвал разрушения в городках штата Миссисипи Сильвер Сити и Роллинг Форк, после чего продолжил движение на северо-восток к Алабаме со скоростью 112 км/ч.

В Техасе два торнадо со скоростью ветра 160 км/ч обрушились утром в пятницу, в результате чего пять человек получили ранения.

First Light of Rolling Fork Mississippi after a Violent #Tornado last night. #mswx @SevereStudios @MyRadarWX pic.twitter.com/NG0YcI3TQn

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил о работе поисково-спасательных команд. Власти тем временем присылают больше машин скорой помощи и ресурсов для оказания помощи пострадавшим.

Мэр городка Роллинг Форк Элдридж Уокер в комментарии CNN сообщил, что стихия фактически стерла с лица земли его городок в штате Миссисипи. Сообщалось, что там погибли по меньшей мере 12 человек.

Dozens of people have died after a powerful tornado ripped through several southern US states, destroying buildings and knocking out power

