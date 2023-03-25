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Факты / Происшествия

Один из городков стерт с лица земли: из-за торнадо на юге США погибли более 20 человек

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Один из городков стерт с лица земли: из-за торнадо на юге США погибли более 20 человек

В США погибли по меньшей мере 24 человека после того, как по нескольким южным штатам пронесся мощный торнадо. В результате стихии разрушены дома и отсутствует электроснабжение.

Стихия обрушилась на штаты Миссисипи, Алабама и Техас. Как пишет Sky News, непогода сопровождалась сильным штормом и градом размером с мячи для гольфа.

В пятницу вечером торнадо вызвал разрушения в городках штата Миссисипи Сильвер Сити и Роллинг Форк, после чего продолжил движение на северо-восток к Алабаме со скоростью 112 км/ч.

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В Техасе два торнадо со скоростью ветра 160 км/ч обрушились утром в пятницу, в результате чего пять человек получили ранения.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил о работе поисково-спасательных команд. Власти тем временем присылают больше машин скорой помощи и ресурсов для оказания помощи пострадавшим.

Мэр городка Роллинг Форк Элдридж Уокер в комментарии CNN сообщил, что стихия фактически стерла с лица земли его городок в штате Миссисипи. Сообщалось, что там погибли по меньшей мере 12 человек.

Сейчас экстренные службы занимаются ликвидацией последствий происшествия. Только в Миссисипи разрушительный ветер оставил без электроснабжения почти 17 тыс. домохозяйств. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Источники: Sky News, CNN
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