В сентябре 2026 года тариф на электроэнергию для населения не изменится. Бытовые потребители и дальше будут платить 4,32 грн за кВтч. Действующую фиксированную цену правительство продлило до 31 октября 2026 включительно.

Тариф на свет в сентябре 2026 года

Сумма в платежке будет зависеть от фактического объема потребленной электроэнергии. Для большинства бытовых потребителей в сентябре будет действовать единая ставка — 4,32 грн за кВтч.

Для домохозяйств с электрическим отоплением в сентябре будет применяться общий тариф.

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Льготная цена для таких потребителей начнет действовать с 1 октября 2026 года и будет применяться до 30 апреля. В этот период домохозяйства, отвечающие условиям применения льготного тарифа, будут платить 2,64 грн за кВт·ч, если месячное потребление не превышает 2 тыс. кВт·ч.

За объемы сверх этого лимита будет действовать цена 4,32 грн за кВтч.

Отдельные категории граждан могут пользоваться предусмотренными законодательством льготами и субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Экономить на электроэнергии можно с помощью двухзонного счетчика. В таком случае в ночной период – с 23:00 до 07:00 – применяется коэффициент 0,5 к фиксированной цене. Таким образом, при действующем тарифе ночная электроэнергия стоит 2,16 грн за кВтч, а с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВтч.

Как перейти на двухзонный тариф

Для расчетов по двухзонному тарифу необходимо иметь счетчик, отдельно фиксирующий потребление электроэнергии в дневные и ночные часы. Для его установки и параметризации следует обратиться к оператору системы распределения по месту жительства.

Следовательно, с 1 сентября 2026 года повышения тарифа на электроэнергию для населения не будет.

Цена 4,32 грн за кВтч гарантированно будет действовать по меньшей мере до 31 октября 2026 года, а уже с 1 октября для домохозяйств с электроотоплением снова начнут действовать льготные условия.

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