За власть готов продать все: Позняк о “диагнозе” Лукашенко и амбиции возглавить РФ

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко есть официальный психиатрический диагноз и советское прошлое агента КГБ под псевдонимом Валет. Именно эти факторы помогли ему построить одну из самых жестких диктатур Европы.

Об этом один из основателей движения Беларусский народный фронт Возрождение Зенон Позняк рассказал в эксклюзивном интервью креативному редактору программы Факти тижня Максиму Крапивному.

О “диагнозе” и психотипе Лукашенко

– Это человек, у которого есть определенные психические отклонения. У него есть диагноз, он был комиссован из армии по психиатрической статье, — подчеркнул Позняк.

По его словам, именно параноидальный тип личности позволяет Лукашенко концентрировать всю свою энергию и волю на одной цели – удержании власти. В отличие от обычных людей, лицо с таким психотипом не останавливается ни перед какими моральными или правовыми препятствиями.

– У него такая животная интуиция и комплекс – любыми средствами сохранить свою власть и свою жизнь… Он за власть готов продать все, что называется, и нацию, что хочешь, — говорит эксперт.

Отдельно Позняк отметил способность Лукашенко вводить людей в заблуждение через самовнушение.

– Лукашенко – фантастический лжец. Он лжет уже так самоотверженно, что начинает верить в то, о чем соврал. И для него это становится реальностью, – добавляет политик.

Об агенте Валета и подготовке КГБ

Зенон Позняк также прокомментировал документы, в которых якобы говорится, что в 1987 году Лукашенко был завербован КГБ СССР под псевдонимом Валет.

– Это оригинальный документ. Вся характеристика более-менее верна, особенно то, что касается его хитрости, – объяснил он.

По словам политика, спецслужбы “вели” Лукашенко еще до его президентства. При этом первое впечатление от будущего диктатора в стенах беларусского парламента в начале 90-х было специфическим.

– Впечатление такого провинциала… Большинство Верховной Рады не могло себе представить, что это будет президент. Это казалось чем-то невероятным.

Об амбициях захватить Кремль и конфликте с Путиным

– Задача Лукашенко – стать президентом России. Над ним все смеялись, но это было очевидно… Лукашенко, став президентом в Беларуси, все свои силы в 90-е годы направлял на то, чтобы стать президентом России, – подчеркнул Позняк.

По словам политика, именно приход Владимира Путина разрушил эти планы.

– Когда этот человек оказался у власти – Путина я имею в виду – все мечты Лукашенко лопнули. Все. Он его, как говорится, по природе возненавидел. Путин перекрыл ему всю дорогу.

Почему Беларусь не повторила путь Майдана

Позняк убежден, что сравнивать украинский Майдан и беларусские протесты в 2020 году невозможно из-за разной природы режимов.

– Та сила, которую применил Янукович против украинцев, не идет ни в какое сравнение с той силой, которую применили Лукашенко и Путин против беларусов. Вот в чем дело. Эта сила шла на полное уничтожение […] Янукович в смысле политики – это ничтожное существо. А Лукашенко – бандит, который не остановится ни перед чем. Такой же и Путин, — подытожил Позняк.

