Днепровский городской совет официально утвердил новую дату основания города. Отныне годом его основания будет считаться 1526-й. Согласно выводам историков и археологов, в это время на территории современного Днепра уже существовало поселение Старая Самарь.

Соответствующее решение депутаты поддержали 19 августа во время 84-й сессии городского совета, сообщает Днепровский городской совет.

Год основания города Днепр изменился

Новую дату внесли в Устав территориальной громады Днепра. В горсовете объяснили, что решение основано на исследованиях историков и ученых.

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Оно также должно опровергнуть имперские и советские представления о якобы незаселенной территории современного города до появления здесь Российской империи.

Ранее основание Днепра традиционно датировали 1776 годом. Тогда по приказу российской императрицы Екатерины II был основан Екатеринослав.

Доктор исторических наук, профессор Сергей Светленко рассказал, что украинские историки обсуждают необходимость пересмотра даты основания города уже около 25 лет.

— Это изменение назрело. Мы уже 35 лет живем в украинском историческом времени и пространстве. И в соответствии с этими реалиями нужно привести и летоисчисление нашего мегаполиса — Днепра, — сказал он.

По словам Светленко, в пользу 1526 года свидетельствуют более 6 тыс. археологических артефактов и результаты масштабных раскопок. Эти находки подтверждают непрерывность заселения и развития территории, на которой расположен современный Днепр.

— Мы утверждаем украинские казацкие истоки Днепра, опровергаем имперские и советские мифологемы о запустении, которое якобы существовало на этих территориях в доимперский период, — добавил историк.

В Днепровском городском совете отметили, что внесение новой даты в Устав не потребует дополнительных средств из городского бюджета.

Фото: городской совет Днепра

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