Украинцы активно пользуются картами для ежедневных покупок, оплаты услуг и перевода средств. Однако необычная для банка активность или операции, не соответствующие финансовому профилю клиента, могут стать причиной дополнительной проверки.

Какую сумму можно получать на карточку в 2026 году, какие ограничения действуют во время переводов и когда банк может обратить внимание на операции, Фактам ICTV рассказала ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко.

Какую сумму можно получить на карту: ограничение

В Украине действуют ограничения на перевод средств в 2026 году, введенные для противодействия злоупотреблениям во время P2P-операций. Размер лимита зависит от уровня риска, определяемого банком для клиента.

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Эксперт напомнила, что для клиентов с низким и средним уровнем риска лимит на переводы составляет 100 тыс. грн в месяц. Для клиентов с высоким уровнем риска – 50 тыс. грн в месяц.

Однако банк оценивает не только сумму отдельного перевода. Значение имеет общая активность по счету и его соответствие информации о доходах клиента.

Если человеку необходимо проводить операции на большие суммы, банк может попросить подтвердить источники доходов или предоставить объяснения характера таких операций.

Пороговые финансовые операции в 2026 году

Отдельно в системе денежного мониторинга существует понятие пороговой денежной операции. Такими считаются операции, которые имеют предусмотренные регуляторными актами признаки и равны или превышают 400 тыс. грн.

Для хозяйствующих субъектов, которые проводят лотереи и/или азартные игры, порог составляет 55 тыс. грн.

Важно не путать эту сумму с лимитом на карточные переводы. 400 тыс. грн — это порог для финансового мониторинга, а не максимальная сумма, которую можно перевести с карты на карту.

Какую сумму можно получать на карту

Отдельной универсальной суммы, которую могут получать на карту все украинцы нет. Банк обращает внимание на то, насколько сделки соответствуют финансовому поведению клиента и его доходам.

Марина Павленко привела пример с семейными переводами. Если официальный доход мужчины составляет 40 тыс. грн, а жене он ежемесячно переводит 10 тыс. грн, это не должно вызывать трудностей при открытии счета при условии, что клиент объясняет цель таких операций и предоставит необходимую информацию.

Когда банк может заблокировать карту

Блокировка счета может состояться в рамках финансового мониторинга. Банк проверяет, в частности, подозрительные или нетипичные операции, не соответствующие официальным доходам клиента или имеющие признаки рисковых транзакций.

Речь идет о пороговых и подозрительных финансовых операциях. Подозрительной может быть не только операция на сумму ограничения на перевод средств в 2026 году в Украине. Значение имеет и характер транзакций и то, насколько они соответствуют обычной финансовой активности человека.

Если сделки вызывают вопросы, банк может попросить клиента предоставить объяснения, подтвердить источник доходов или предоставить дополнительные документы.

Что делать, если банк заблокировал счет

Если клиент получил уведомление о блокировке счета или не может провести операцию, эксперт советует обратиться в банк через доступный канал связи.

Финучреждение может попросить:

подтвердить источники доходов;

объяснить операции по карте;

предоставить дополнительные документы.

В большинстве случаев после предоставления необходимой информации доступ к счету возобновляется. По словам Марины Павленко, примерно в 90% таких ситуаций вопрос удается урегулировать достаточно быстро и с минимальными потерями.

Если клиент не может объяснить сделки или подтвердить происхождение средств, банк может прекратить обслуживание и закрыть счет. В таком случае клиент предоставляет реквизиты другого счета, на который можно перевести остаток средств. Банк также может взимать комиссию за такой перевод.

Когда банк может закрыть счет

Банк имеет право по своей инициативе прекратить деловые отношения с клиентом и закрыть счет. Марина Павленко ссылается на статью 15 закона Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов.

При закрытии счета банк информирует Госфинмониторинг. Клиенту необходимо предоставить реквизиты другого счета для перевода остатка средств.

Как избежать блокировки карты

Эксперт советует прежде всего ознакомиться с условиями обслуживания счета и тарифами банка, а также проверить установленные лимиты и законодательные ограничения.

При открытии счета важно сообщить банку цель его использования, запланированные операции и ожидаемый объем поступлений. Также нужно достоверно указывать информацию о доходах.

Если работник банка задает дополнительные вопросы, клиенту следует предоставить исчерпывающие пояснения и необходимые документы.

Не следует использовать карту для незаконных операций, проводить платежи с кодами, не соответствующими их сути, или участвовать в сомнительных схемах, в частности, дроп-операциях.

В банках действует принцип знай своего клиента, предполагающий анализ финансового поведения. Если активность по счету становится нетипичной или не соответствует подтвержденным доходам, банк может обратиться к клиенту за объяснением.

Как отмечает Марина Павленко, банки не заинтересованы в потере клиентов. Их задача – помочь добросовестному клиенту разобраться с ситуацией и предоставить необходимые разъяснения.

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