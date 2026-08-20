Певица Оля Полякова и ее старшая дочь Маша попали в ДТП.

Инцидент произошел вечером 19 августа, когда исполнительница направлялась в сторону Одессы.

Об этом Оля Полякова сообщила в своем Instagram.

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По словам Оли Поляковой, в результате сильного удара автомобиль звезды вылетел в кювет, а ее дочь Мария получила травмы и была госпитализирована.

Сразу после столкновения Полякова записала видеообращение, в котором показала последствия удара и рассказала о состоянии дочери. По словам артистки, в результате аварии девушка получила повреждения лица и зубов.

— Мы попали в аварию. Маша сломала нос. Кто-то у нас врезался. Мы взлетели в кювет, — эмоционально поделилась певица.

Пока медики оказывали помощь Маше, Оля Полякова решила самостоятельно выяснить обстоятельства столкновения.

Недалеко певица заметила другой автомобиль с существенными повреждениями передней части — разбитыми фарами и бампером.

Рядом с изуродованным авто находился мужчина, разговаривавший по телефону. Полагая, что он может быть причастен к аварии, Оля Полякова стала снимать его на смартфон и требовать объяснений.

Ситуация быстро переросла в конфликт: мужчина эмоционально отреагировал на съемку и выбил телефон из рук артистки.

По предварительным данным, озвученным Поляковой, за рулем второго транспортного средства могла находиться женщина.

Обстоятельства ДТП с участием Оли Поляковой и ее дочери Марии должны установить правоохранители.

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