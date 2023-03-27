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Факты / Происшествия

В Одессе разоблачили чиновников продпотребслужбы, которые наживались на зерновой сделке

Валентина Летяк, редактор ленты
В Одесі викрили чиновників, які наживалися на зерновій угоді
Фото: СБУ

Чиновники управления Госпродпотребслужбы в Одесской области требовали взятки с представителей компаний, которые экспортируют агропродукцию в рамках зерновой сделки.

За определенную сумму — 40 американских центов за каждую тонну экспортируемой продукции — участники коррупционной схемы “гарантировали” зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции.

В случае отказа угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры.

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Сейчас зафиксировано два эпизода получения почти 400 тыс. в гривневом эквиваленте посредником, которого чиновники привлекли для передачи неправомерной выгоды.

Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Продолжается расследование по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

18 марта зерновое соглашение, которое предусматривает экспорт агропродукции из портов Украины, удалось продлить еще на 120 дней.

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Источник: СБУ
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