Март, 18 в 16:11

Зерновое соглашение, предусматривающее экспорт агропродукции из портов Украины, удалось продлить еще на 120 дней.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, Украина продолжит экспортировать свою аграрную продукцию через три порта на Черном море.

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– Соглашение по “зерновой инициативе” пролонгировано еще на 120 дней… Это значит, что Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию, — подчеркнул Кубраков.

Он уточнил, что с 1 августа прошлого года, когда начал действовать зерновой коридор, и до сегодня удалось экспортировать 25 млн тонн продукции.

Кубраков поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также страны-партнеры “за совместные усилия для продления действия документа еще на 4 месяца”.

В то же время, по словам Кубракова, главным вызовом остается ускорение инспекционных проверок судов в Турции.

– Это позволит миру получить еще больше украинской агропродукции, – уточнил он.

Вице-премьер сообщил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы к зерновой инициативе, кроме одесских портов, присоединились порты Николаевской области. Кроме того, Киев хочет расширить номенклатуру грузов.

– Украина была и остается крепко встроенной в мировую экономику и рынки. Возможность экспортировать больше позволит снять инфляционные риски, а, следовательно, и социальное напряжение во многих странах мира, — подытожил Кубраков.

Как известно, зерновое соглашение удалось заключить 22 июля 2022 года в Стамбуле. Оно разблокировало экспорт агропродукции, в том числе зерна, из Украины через Черное море. Экспорт происходит из портов Одесса, Черноморск и Южный.

Украина подписала этот документ с ООН и Турцией. Отдельное соглашение заключила РФ.

Действие зерновой инициативы завершалось в субботу, 18 марта, из-за чего происходили переговоры по пролонгации документа.

Разногласия возникли относительно срока продления соглашения: РФ хотела его сократить до 60 дней. В то же время Украина подчеркивала, что 120 дней – это минимально допустимый срок, прописанный в документе.

Источник: Facebook-страница Александра Кубракова

Фото: Минобороны Турции