Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

В Одесі викрили чиновників продспоживслужби, які наживалися на зерновій угоді

Валентина Летяк, редакторка стрічки
В Одесі викрили чиновників, які наживалися на зерновій угоді
Фото: СБУ

Чиновники управління Держпродспоживслужби в Одеській області вимагали хабарі з представників компаній, які експортують агропродукцію у межах зернової угоди.

За певну суму – 40 американських центів за кожну тонну експортованої продукції – учасники корупційної схеми “гарантували” зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції.

У разі відмови погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.

Зараз дивляться

Наразі зафіксовано два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого чиновники залучили для передання неправомірної вигоди.

В Одесі викрили чиновників, які наживалися на зерновій угоді

Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Триває розслідування щодо з’ясування всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

18 березня зернову угоду, яка передбачає експорт агропродукції з портів України, вдалося продовжити ще на 120 днів.

Читайте
В Одесі затримали ще одного заступника голови ОВА Марченка

Джерело: СБУ
Теги: , , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка