В Одесі викрили чиновників продспоживслужби, які наживалися на зерновій угоді

Березень, 27 в 15:47

Чиновники управління Держпродспоживслужби в Одеській області вимагали хабарі з представників компаній, які експортують агропродукцію у межах зернової угоди.

За певну суму – 40 американських центів за кожну тонну експортованої продукції – учасники корупційної схеми “гарантували” зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції.

У разі відмови погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.

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Наразі зафіксовано два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого чиновники залучили для передання неправомірної вигоди.

Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Триває розслідування щодо з’ясування всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

18 березня зернову угоду, яка передбачає експорт агропродукції з портів України, вдалося продовжити ще на 120 днів.