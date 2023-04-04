Отправлял девушкам в мессенджере порнографию: под Киевом задержали 38-летнего извращенца
На Киевщине разоблачили 38-летнего жителя Одесской области, который снимал обнаженные части своего тела и посылал девушкам разного возраста, с которыми переписывался в мессенджере. Извращенец также распространял в сети детские порнографические материалы.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
По его словам, во время обысков у мужчины изъяли мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к этому преступлению.
Следователи объявили злоумышленнику подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 1, 3 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или иное перемещение, изготовление, сбыт и распространение).
Ему грозит до 12 лет лишения свободы.