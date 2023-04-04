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Отправлял девушкам в мессенджере порнографию: под Киевом задержали 38-летнего извращенца

Валентина Летяк, редактор ленты
під Києвом затримали 38-річного збоченця
Фото: Нацполиция

На Киевщине разоблачили 38-летнего жителя Одесской области, который снимал обнаженные части своего тела и посылал девушкам разного возраста, с которыми переписывался в мессенджере. Извращенец также распространял в сети детские порнографические материалы.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, во время обысков у мужчины изъяли мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к этому преступлению.

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Следователи объявили злоумышленнику подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 1, 3 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или иное перемещение, изготовление, сбыт и распространение).

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Источник: Нацполиция
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