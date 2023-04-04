Надсилав дівчатам у месенджері порнографію: під Києвом затримали 38-річного збоченця

Квітень, 04 в 11:59

На Київщині викрили 38-річного жителя Одеської області, який знімав оголені частини свого тіла і надсилав дівчатам різного віку, з якими переписувався у месенджері. Збоченець також поширював у мережі дитячі порнографічні матеріали.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, під час обшуків у чоловіка вилучили мобільні телефони та інші речові докази, які підтверджують причетність фігуранта до цього злочину.

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Слідчі оголосили зловмиснику підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 1, 3 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.