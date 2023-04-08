Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео

Апрель, 08 в 15:56

В Черниговской области компания подростков грубо выясняла отношения с еще одной девочкой. Конфликт перерос в травлю и физическое насилие по отношению к несовершеннолетней.

Соответствующее видео 6 апреля в ходе мониторинга соцсетей обнаружили полицейские.

Полиция установила всех участников конфликта, они учатся в одном из учебных заведений города Ичня Прилукского района.

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На несовершеннолетних по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) были составлены административные материалы.

Отдельно админпротоколы по статье 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) были составлены и на директора учебного заведения, и на родителей подростков.