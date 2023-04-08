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Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
Фото: Depositphotos

В Черниговской области компания подростков грубо выясняла отношения с еще одной девочкой. Конфликт перерос в травлю и физическое насилие по отношению к несовершеннолетней.

Соответствующее видео 6 апреля в ходе мониторинга соцсетей обнаружили полицейские.

Полиция установила всех участников конфликта, они учатся в одном из учебных заведений города Ичня Прилукского района.

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На несовершеннолетних по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) были составлены административные материалы.

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Отдельно админпротоколы по статье 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) были составлены и на директора учебного заведения, и на родителей подростков.

— Полицейские ювенальной превенции уже провели профилактические мероприятия как с администрацией учебного заведения, так и с учениками и родителями. Для предотвращения подобных случаев в будущем полицейский офицер общины также будет проводить разъяснительную работу с подростками в общине, — говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Источник: Нацполиция
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