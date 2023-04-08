Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео

Квітень, 08 в 15:56

У Чернігівській області компанія підлітків грубо з’ясовувала стосунки ще з однією дівчиною. Конфлікт переріс у цькування та фізичне насильство щодо неповнолітньої.

Таке відео 6 квітня під час моніторингу соцмереж виявили поліцейські.

Поліція встановила всіх учасників конфлікту, вони навчаються в одному з навчальних закладів міста Ічня Прилуцького району.

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На неповнолітніх за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство) були складені адміністративні матеріали.

Окремо адмінпротоколи за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) були складені і на директора навчального закладу та на батьків підлітків.