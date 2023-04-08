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Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Фото: Depositphotos

У Чернігівській області компанія підлітків грубо з’ясовувала стосунки ще з однією дівчиною. Конфлікт переріс у цькування та фізичне насильство щодо неповнолітньої.

Таке відео 6 квітня під час моніторингу соцмереж виявили поліцейські.

Поліція встановила всіх учасників конфлікту, вони навчаються в одному з навчальних закладів міста Ічня Прилуцького району.

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На неповнолітніх за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство) були складені адміністративні матеріали.

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Окремо адмінпротоколи за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) були складені і на директора навчального закладу та на батьків підлітків.

– Поліцейські ювенальної превенції вже провели профілактичні заходи як з адміністрацією навчального закладу, так і з учнями та батьками. Для недопущення подібних випадків у майбутньому поліцейський офіцер громади також проводитиме роз’яснювальну роботу з підлітками у громаді, – йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції у Чернігівській області.

Джерело: Нацполіція
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