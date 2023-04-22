Марта Бондаренко, редактор ленты
В оккупированном Мелитополе утром прогремел взрыв
Сегодня утром, 22 апреля, в оккупированном Мелитополе прогремел глухой взрыв.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
По его словам, жители слышали глухой одиночный взрыв в северных районах города.
— Замешкались и оккупанты — отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя, — рассказал Федоров.
В настоящее время детали уточняются.
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