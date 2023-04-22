Сьогодні зранку, 22 квітня, в окупованому Мелітополі пролунав глухий вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, жителі чули один глухий вибух у північних районах міста.

– Заметушилися і окупанти – відправили швидку, поліцію і пожежну в сторону району Нового Мелітополя, – розповів Федоров.

Наразі деталі уточнюються.

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