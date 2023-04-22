Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В окупованому Мелітополі зранку пролунав вибух
Сьогодні зранку, 22 квітня, в окупованому Мелітополі пролунав глухий вибух.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За його словами, жителі чули один глухий вибух у північних районах міста.
– Заметушилися і окупанти – відправили швидку, поліцію і пожежну в сторону району Нового Мелітополя, – розповів Федоров.
Наразі деталі уточнюються.
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