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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В окупованому Мелітополі зранку пролунав вибух

В окупованому Мелітополі зранку пролунав вибух

Сьогодні зранку, 22 квітня, в окупованому Мелітополі пролунав глухий вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, жителі чули один глухий вибух у північних районах міста.

– Заметушилися і окупанти – відправили швидку, поліцію і пожежну в сторону району Нового Мелітополя, – розповів Федоров.

Наразі деталі уточнюються.

Вибух, Мелітополь
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