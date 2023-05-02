Взрывы в Симферополе 2 мая 2023 — что известно о взрывах в Симферополе в Крыму

Домедицинские курсы для гражданских: как и где можно научиться оказывать первую помощь

Лишь 2% украинцев умеют оказывать домедицинскую помощь. Таковы данные Красного Креста. Однако во многих городах Украины проводят тренинги по домедицинской помощи.

2 мая, 11:53

•