Взрывы в Симферополе 2 мая 2023 — что известно о взрывах в Симферополе в Крыму

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”Забавовнило” ФСБшников: в Симферополе прогремели взрывы
Во временно оккупированном Симферополе на Крымском полуострове в очередной раз за несколько дней прогремели мощные взрывы.
— Крым, район Симферополя. Немного “забавовнило” ФСБшников. Но это тренировка, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.
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