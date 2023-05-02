Вибухи в Сімферополі 2 травня 2023 – що відомо про вибухи в Сімферополі в Криму

Домедичні курси для цивільних: як і де можна навчитися надавали першу допомогу

Лише 2% українців вміють надавати домедичну допомогу. Такими є дані Червоного Хреста. Проте в багатьох містах України проводять тренінги з домедичної допомоги.

2 Травня, 11:53

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