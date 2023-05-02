Вибухи в Сімферополі 2 травня 2023 – що відомо про вибухи в Сімферополі в Криму

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”Забавовнило” ФСБівців: у Сімферополі прогриміли вибухи
У тимчасово окупованому Сімферополі на Кримському півострові вкотре за декілька днів прогриміли потужні вибухи.
– Крим, район Сімферополя. Трохи “забавовнило” ФСБівців. Але це тренування, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.
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