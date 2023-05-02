Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Надзвичайні події
Потребує перевірки
Юля Захарченко, редакторка стрічки

”Забавовнило” ФСБівців: у Сімферополі прогриміли вибухи

“Забавовнило” ФСБівців: у Сімферополі прогриміли вибухи
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Сімферополі на Кримському півострові вкотре за декілька днів прогриміли потужні вибухи.

– Крим, район Сімферополя. Трохи “забавовнило” ФСБівців. Але це тренування, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Вибухи в Сімферополі 2 травня 2023 – що відомо про вибухи в Сімферополі в Криму

Читайте також
У Севастополі знову лунають вибухи – що відомо
“Забавовнило” ФСБівців: у Сімферополі прогриміли вибухи

Війна в Україні, Вибух, Крим, Сімферополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Чаплинці на Херсонщині окупанти утримують і катують до 10 цивільних – Генштаб
“Забавовнило” ФСБівців: у Сімферополі прогриміли вибухи
Це не проблема, а перевага: МЗС про очікування України на шляху до вступу в НАТО
“Забавовнило” ФСБівців: у Сімферополі прогриміли вибухи
Власність держави: Клименко пояснив, що буде з виданою українцям зброєю після війни
Вогнепальна зброя
ЗСУ відбили понад 20 атак на Донеччині, найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар’їнку – Генштаб
Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
У Севастополі знову лунають вибухи – що відомо
“Забавовнило” ФСБівців: у Сімферополі прогриміли вибухи
Відео
Суспільство
Домедичні курси для цивільних: як і де можна навчитися надавали першу допомогу

Лише 2% українців вміють надавати домедичну допомогу. Такими є дані Червоного Хреста. Проте в багатьох містах України проводять тренінги з домедичної допомоги.

Петро Дем’янчук, Марта Бондаренко
Києво-Печерська лавра на шляху до ПЦУ: що зараз відбувається у монастирі
лавра Київ
Знаходять по селах та судять: на Херсонщині виявлено майже 2 тис. колаборантів
російські окупанти
11 дисциплін і 200 ветеранів війни: у Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених
“Забавовнило” ФСБівців: у Сімферополі прогриміли вибухи
Covid нікуди не зник: які темпи вакцинації в Україні та чи є вакцина
“Забавовнило” ФСБівців: у Сімферополі прогриміли вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь