Взрывы в Севастополе 2 мая 2023 — что известно о взрывах в Севастополе в Крыму

Во временно оккупированном Севастополе на Крымском полуострове в очередной раз за несколько дней прогремели мощные взрывы.

Российский псевдоглава Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что громкие звуки — это якобы профилактическая работа и тренировка систем ПВО РФ.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской области, Никопольском районе и временно оккупированном Крыму.

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