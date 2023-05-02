Взрывы в Севастополе 2 мая 2023 — что известно о взрывах в Севастополе в Крыму

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В Севастополе снова раздаются взрывы — что известно
Во временно оккупированном Севастополе на Крымском полуострове в очередной раз за несколько дней прогремели мощные взрывы.
Российский псевдоглава Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что громкие звуки — это якобы профилактическая работа и тренировка систем ПВО РФ.
Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской области, Никопольском районе и временно оккупированном Крыму.
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