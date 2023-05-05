Юля Захарченко, редактор ленты
Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании
В Москве в России в районе Царицыно вспыхнул масштабный пожар в административном здании.
По данным российского МЧС, загорелось двухэтажное здание. Внутри не должно быть людей.
— Заявка поступила по адресу Ереванская улица 17, здание 1. Там происходит загорание административного здания. На месте работают специалисты, – рассказали в пресс-службе.
Жители района говорят, что на место происшествия приехало пять пожарных машин и еще три кареты скорой помощи. Некоторые местные сообщают, что на месте слышны взрывы, там горит якобы не только шиномонтаж.
– В настоящее время идет тушение пожара. Информация о пострадавших уточняется, – сообщили в прокуратуре Москвы в комментарии российским СМИ.
Читайте такжеВ Белгородской области упала еще одна бомба, которой оккупанты хотели атаковать Украину
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)