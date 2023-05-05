Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании

В Москве в России в районе Царицыно вспыхнул масштабный пожар в административном здании.

По данным российского МЧС, загорелось двухэтажное здание. Внутри не должно быть людей.

— Заявка поступила по адресу Ереванская улица 17, здание 1. Там происходит загорание административного здания. На месте работают специалисты, – рассказали в пресс-службе.

Жители района говорят, что на место происшествия приехало пять пожарных машин и еще три кареты скорой помощи. Некоторые местные сообщают, что на месте слышны взрывы, там горит якобы не только шиномонтаж.

– В настоящее время идет тушение пожара. Информация о пострадавших уточняется, – сообщили в прокуратуре Москвы в комментарии российским СМИ.

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