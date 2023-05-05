Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Мы рекомендуем
Угроза ядерного удара: какими могут быть последствия и как спастись
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Происшествия
Юля Захарченко, редактор ленты

Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании

Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании
Фото: Факты ICTV

В Москве в России в районе Царицыно вспыхнул масштабный пожар в административном здании.

По данным российского МЧС, загорелось двухэтажное здание. Внутри не должно быть людей.

— Заявка поступила по адресу Ереванская улица 17, здание 1. Там происходит загорание административного здания. На месте работают специалисты, – рассказали в пресс-службе.

Жители района говорят, что на место происшествия приехало пять пожарных машин и еще три кареты скорой помощи. Некоторые местные сообщают, что на месте слышны взрывы, там горит якобы не только шиномонтаж.

– В настоящее время идет тушение пожара. Информация о пострадавших уточняется, – сообщили в прокуратуре Москвы в комментарии российским СМИ.

Читайте также
В Белгородской области упала еще одна бомба, которой оккупанты хотели атаковать Украину
Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании

Война в Украине, Москва, Пожар, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ сделает серьезную ошибку, если не продлит зерновое соглашение – глава МИД Италии
Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании
Работало ПВО, сбиты беспилотники: что известно о взрывах в Киеве
Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании
РФ ударила по Никопольскому району: пострадало фермерское хозяйство
Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании
Оккупационные власти проводят перепись населения о наличии российского паспорта – Лубинец
Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании
Есть серьезные пакеты от партнеров: Зеленский о результате визита в Нидерланды и Финляндию
Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
війна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
Ярко горит: в Москве вспыхнул пожар в административном здании
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь