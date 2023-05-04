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Юля Захарченко, редактор ленты

В Белгородской области упала еще одна бомба, которой оккупанты хотели атаковать Украину

В Белгородской области упала еще одна бомба, которой оккупанты хотели атаковать Украину
Фото: ГСЧС

В селе Белгородской области РФ через две недели после падения 500-килограммовой авиабомбы над Белгородом нашли третью ФАБ-500, которая упала с российского бомбардировщика Су-34 и осталась в земле.

Об этом сообщает Telegram-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами со ссылкой на российские средства массовой информации.

В Белгородской области упала еще одна бомба, которой оккупанты хотели атаковать Украину

По уточненным данным, авиабомбу нашли в селе Головчино, расположенном в 10 км от государственной границы Украины.

Вечером 20 апреля в российском Белгороде в результате мощного взрыва образовалась воронка прямо на улице. Позже стало известно, что российские оккупанты хотели нанести удары авиабомбами ФАБ-1500 по Харькову, но одна упала над Белгородом.

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