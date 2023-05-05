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Надзвичайні події
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Яскраво горить: у Москві спалахнула пожежа в адміністративній будівлі

Яскраво горить: у Москві спалахнула пожежа в адміністративній будівлі
Фото: Факти ICTV

У Москві в Росії в районі Царицино спалахнула масштабна пожежа в адміністративній будівлі.

За даними російського МНС, загорілася двоповерхова будівля. Всередині не має бути людей на місці пожежі.

– Заявка надійшла за адресою Єреванська вулиця 17, будівля 1. Там відбувається загоряння адміністративної будівлі. На місці працюють фахівці, – розповіли у пресслужбі.

Мешканці району кажуть, що на місце події приїхало п’ять пожежних машин і ще три карети швидкої допомоги. Деякі місцеві жителі повідомляють, що на місці чути вибухи, там горить нібито не тільки шиномонтаж.

– Наразі триває гасіння пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється, – повідомили в прокуратурі Москви в коментарі російським ЗМІ.

Війна в Україні, Москва, Пожежа, Росія
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