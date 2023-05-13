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В Клещеевке под Бахмутом нанесли удары по командному пункту оккупантов

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

В Клещеевке Бахмутского района нанесли удары по командному пункту российских войск. По предварительным данным, оккупанты имеют потери в результате атаки.

Об этом сообщил украинский военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан, которого знают по позывному Штирлиц.

Ориентировочные потери РФ в Клещеевке

В Клещеевке под Бахмутом нанесли удары по командному пункту оккупантов

Клещеевка на карте

В Клещеевке под Бахмутом нанесли удары по командному пункту оккупантов

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Бахмут, Война в Украине, Взрыв, Донецкая область
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