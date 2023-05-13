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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Кліщіївці під Бахмутом завдали ударів по командному пункту окупантів

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

У Кліщіївці Бахмутського району завдали ударів по командному пункту російських військ. За попередніми даними, окупанти мають втрати внаслідок атаки.

Про це повідомив український військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан, якого знають за позивним Штірліц.

Орієнтовні втрати РФ у Кліщіївці

У Кліщіївці під Бахмутом завдали ударів по командному пункту окупантів

Кліщіївка на карті

У Кліщіївці під Бахмутом завдали ударів по командному пункту окупантів

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Бахмут, Війна в Україні, Вибух, Донецька область
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