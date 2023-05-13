У Кліщіївці під Бахмутом завдали ударів по командному пункту окупантів

У Кліщіївці Бахмутського району завдали ударів по командному пункту російських військ. За попередніми даними, окупанти мають втрати внаслідок атаки.

Про це повідомив український військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан, якого знають за позивним Штірліц.

Орієнтовні втрати РФ у Кліщіївці

Кліщіївка на карті

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.