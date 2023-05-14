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Юлия Захарченко, редактор ленты

Оккупанты дважды за ночь атаковали Тернопольскую область: есть раненые

Оккупанты дважды за ночь атаковали Тернопольскую область: есть раненые
Фото: Depositphotos

В Тернополе прогремели мощные взрывы во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины.

Обновлено в 8.00. Как сообщил председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш, во время второй воздушной тревоги враг снова атаковал гражданские объекты.

– В 05.00 зафиксирован прилет крылатых ракет. Специалисты прибыли на место происшествия и зафиксировали разрушение двух и повреждения двенадцати дачных домов. Пожар, который возник на месте сразу ликвидировали, – говорится в сообщении.

Труш отмечает, что обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и девять грузовых автомобилей.

– Пострадавших во время этого чрезвычайного происшествия нет. На месте происшествия работают специалисты. Прошу не подходить к поврежденным объектам до окончательных выводов специалистов, – подчеркнул председатель ОГА.

Обновлено в 00.20. В Тернополе в результате атаки РФ ранены двое гражданских. Есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.

Об этом сообщила Тернопольская ОВА. Возгорание еще не ликвидировано полностью.

Обновлено в 23:47. В Тернополе загорелось нежилое здание, а на месте работают спасатели, сообщил мэр Сергей Надал.

Обновлено в 23:36. По предварительным данным, зафиксирован удар по промзоне Тернополя, сообщил глава Тернопольского областного совета Михаил Головко.

Обновлено в 23:14. По предварительным данным, в Украине работает противовоздушная оборона. Жителей призывают не фотографировать и не отправлять в интернет кадры с работой сил ПВО. До окончания воздушной тревоги необходимо оставаться в укрытиях.

Обновлено в 23:06. В Тернополе прогремели повторные взрывы, сообщают местные Telegram-каналы.

Обновлено в 22:39. Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш призвал украинцев оставаться в укрытиях до отбоя воздушной угрозы.

— Не игнорируйте тревогу, пройдите в укрытие! Настойчиво прошу, оставайтесь в укрытиях, — подчеркнул Труш.

Взрывы в Тернополе 13 мая 2023 — что известно о взрывах в Тернополе

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Война в Украине, Взрыв, Новини Тернополя, Тернопіль, Тернопільщина
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