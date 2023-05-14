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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Окупанти двічі за ніч атакували Тернопільщину: є поранені

Окупанти двічі за ніч атакували Тернопільщину: є поранені
Фото: Depositphotos

У Тернополі прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги на території України.

Оновлено о 8.00. Як повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, під час другої повітряної тривоги ворог знову атакував  цивільні об’єкти.

– О 05.00  зафіксованою приліт крилатих ракет. Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків. Пожежу, яка виникла на місці  одразу ліквідували, – йдеться у повідомленні. 

Труш зазначає, що уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та дев’ять вантажних автомобілів.

– Потерпілих під час цієї надзвичайної події немає. На місці події працюють спеціалісти. Прошу не підходити до пошкоджених обʼєктів до остаточних висновків спеціалістів, – наголосив голова ОВА.

Оновлено о 00.20. У Тернополі в результаті атаки РФ поранено двоє цивільних громадян. Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.

Про це повідомила Тернопільська ОВА. Загорання ще не ліквідовано повністю.

В Тернополе в результате атаки РФ ранены два гражданских граждан. Есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.

Об этом сообщила Тернопольская ОВА.

Возгорание еще не ликвидировано полностью.

Оновлено о 23:47. У Тернополі загорілася нежитлова будівля, а на місці працюють рятувальники, повідомив мер Сергій Надал.

Оновлено о 23:36. За попередніми даними, зафіксовано удар по промзоні Тернополя, повідомив очільник Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Оновлено о 23:14. За попередніми даними, в Україні працює протиповітряна оборона. Жителів закликають не фотографувати та не надсилати в інтернет кадри з роботою сил ППО. До закінчення повітряної тривоги необхідно залишатися в укриттях.

Оновлено о 23:06. У Тернополі пролунали повторні вибухи, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Оновлено о 22:39. Очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш закликав українців залишатися в укриттях до відбою повітряної загрози.

– Не ігноруйте тривогу, пройдіть в укриття! Наполегливо прошу, залишайтеся в укриттях, – наголосив Труш.

Вибухи в Тернополі 13 травня 2023 – що відомо про вибухи в Тернополі

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Війна в Україні, Вибух, Новини Тернополя, Тернопіль, Тернопільщина
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