Взрывы в Киеве: обломки ракеты упали на территорию зоопарка, загорелись авто, повреждено здание
В Киеве прогремели мощные взрывы во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины. Обломки ракет упали в нескольких районах столицы.
Обновлено в 03:47. В Дарницком районе столицы в результате падения обломков ракеты повреждены два автомобиля.
Информация о пострадавших не поступала, рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Обновлено в 03:40. В Соломенском районе Киева, предварительно, в результате падения обломков ракеты загорелось несколько авто. Повреждено здание площадью 200 кв. м.
Спасатели работают на месте. Пострадавших пока не обнаружено, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 03:30. По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Оболонском и Дарницком районах столицы, сообщает Киевская городская военная администрация.
Информация о пострадавших и разрушениях пока отсутствует. Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Обновлено в 03:25. Взрывы в Киеве — информацию подтвердил мэр Виталий Кличко. Он рассказал новые подробности.
— Несколько — в Соломенском районе. А в Шевченковском районе на территорию зоопарка упали обломки ракеты. Все службы направляются на места. Подробности — позже. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях, — призвал мэр Киева.
Обновлено в 03:15. Снова прогремела серия мощных взрывов в Киеве. Предварительно, в столице падают обломки ракет с неба. Горожан призывают находиться в укрытиях или соблюдать правило двух стен.
Обновлено в 03:13. В Киевской областной военной администрации подтвердили информацию о ракетной опасности и работе ПВО.
— Ракетная опасность! В регионе работает ПВО. Перейдите в укрытия и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие, — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:11. В Киеве прогремела повторная серия взрывов. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Обновлено 03:10. По предварительной информации, на Киев были пуски ракет Х-47м2 Кинжал, сообщают Telegram-каналы.
Обновлено в 03:05. В Киевской городской военной администрации предупреждают о работе противовоздушной обороны.
— Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях, — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:52. По предварительным данным, в Киеве и области работают силы и средства противовоздушной обороны. Жителей призывают немедленно перейти в укрытие.
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