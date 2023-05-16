Вибухи у Києві: уламки ракети впали на територію зоопарку, повітряна тривога триває
У Києві прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги на території України. Уламки ракет впали в Оболонському, Дарницькому, Солом’янському та Шевченківському районах.
Оновлено о 03:30. За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Оболонському та Дарницькому районах столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Інформація щодо потерпілих та руйнувань наразі відсутні. Жителів закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Оновлено о 03:25. Вибухи в Києві – інформацію підтвердив мер Віталій Кличко. Він розповів нові подробиці.
– Кілька – в Соломʼянському районі. А в Шевченківському районі на територію зоопарку впали уламки ракети. Всі служби прямують на місця. Подробиці – згодом. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях, – закликав мер Києва.
Оновлено о 03:15. Знову прогриміла серія потужних вибухів у Києві. Попередньо, у столиці падають уламки ракет з неба. Містян закликають перебувати в укриттях або дотримуватися правила двох стін.
Оновлено о 03:13. У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили інформацію про ракетну небезпеку та роботу ППО.
– Ракетна небезпека! У регіоні працює ППО. Перейдіть до укриттів та інших безпечних місць. Зберігайте спокій, – йдеться у повідомленні.
Оновлено о 03:11. У Києві прогриміла повторна серія вибухів. Жителів закликають залишатися в укриттях.
Оновлено 03:10. За попередньою інформацією, на Київ були пуски ракет Х-47м2 Кинджал, повідомляють Telegram-канали.
Оновлено о 03:05. У Київській міській військовій адміністрації попереджають про роботу протиповітряної оборони.
– Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях, – йдеться у повідомленні.
Оновлено о 02:52. За попередніми даними, у Києві та області працюють сили та засоби протиповітряної оборони. Жителів закликають негайно перейти в укриття.
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