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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Запорожье раздаются взрывы: предварительно, работает ПВО

В Запорожье раздаются взрывы: предварительно, работает ПВО
Фото: Depositphotos

В Запорожье прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в Запорожской области.

По предварительным данным, на месте работают силы и системы противовоздушной обороны, однако информация требует уточнения.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях и временно оккупированном Крыму.

Взрывы в Запорожье 16 мая 2023 — что известно о взрывах в Запорожской области

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Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Запорожская область
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