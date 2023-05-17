Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Запорожье раздаются взрывы: предварительно, работает ПВО
В Запорожье прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в Запорожской области.
По предварительным данным, на месте работают силы и системы противовоздушной обороны, однако информация требует уточнения.
Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях и временно оккупированном Крыму.
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