Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
У Запоріжжі лунають вибухи: попередньо, працює ППО
У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги в Запорізькій області.
За попередніми даними, на місці працюють сили та системи протиповітряної оборони, проте інформація потребує уточнення.
Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги оголошено у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях і тимчасово окупованому Криму.
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