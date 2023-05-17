У Запоріжжі лунають вибухи: попередньо, працює ППО

У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги в Запорізькій області.

За попередніми даними, на місці працюють сили та системи протиповітряної оборони, проте інформація потребує уточнення.

Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги оголошено у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях і тимчасово окупованому Криму.

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