Погиб человек, еще семь людей ранены: РФ обстреляла Донецкую область

В Донецкой области в результате обстрелов российских оккупантов погиб один человек и ранены еще семь людей.

По данным Офиса генерального прокурора, 18 мая 2023 года российские войска обстреляли, вероятно, из зенитно-ракетных комплексов С-300, реактивной системы залпового огня Смерч, ствольной артиллерии населенные пункты области.

По предварительной информации, оккупанты также применили осколочно-фугасную авиабомбу ФАБ-250.

В Константиновке в результате прямого попадания снаряда в частный дом погиб 58-летний мужчина.

Еще семь мирных жителей получили ранения в Авдеевке, Торецке и Часовом Яру. С телесными повреждениями различной степени тяжести их доставили в медучреждения.

Повреждены и разрушены жилые дома, больничные помещения, хозяйственные постройки. Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Источник : Офис генпрокурора

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