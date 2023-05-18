Погиб человек, еще семь людей ранены: РФ обстреляла Донецкую область
В Донецкой области в результате обстрелов российских оккупантов погиб один человек и ранены еще семь людей.
По данным Офиса генерального прокурора, 18 мая 2023 года российские войска обстреляли, вероятно, из зенитно-ракетных комплексов С-300, реактивной системы залпового огня Смерч, ствольной артиллерии населенные пункты области.
По предварительной информации, оккупанты также применили осколочно-фугасную авиабомбу ФАБ-250.
В Константиновке в результате прямого попадания снаряда в частный дом погиб 58-летний мужчина.
Еще семь мирных жителей получили ранения в Авдеевке, Торецке и Часовом Яру. С телесными повреждениями различной степени тяжести их доставили в медучреждения.
Повреждены и разрушены жилые дома, больничные помещения, хозяйственные постройки. Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).