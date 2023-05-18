Загинула людина, ще семеро осіб поранені: РФ обстріляла Донецьку область
У Донецькій області внаслідок обстрілів російських окупантів загинула одна людина та поранено ще сімох осіб.
За даними Офісу генерального прокурора, 18 травня 2023 року російські війська обстріляли, ймовірно, із зенітно-ракетних комплексів С-300, реактивної системи залпового вогню Смерч, ствольної артилерії населені пункти області.
За попередньою інформацією, окупанти також застосували осколково-фугасну авіабомбу ФАБ-250.
У Костянтинівці внаслідок прямого влучання снаряда у приватний будинок загинув 58-річний чоловік.
Ще семеро мирних жителів зазнали поранень в Авдіївці, Торецьку та Часовому Ярі. З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості їх доставили до медзакладів.
Пошкоджено та зруйновано житлові будинки, лікарняні приміщення, господарські споруди. Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).