Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Загинула людина, ще семеро осіб поранені: РФ обстріляла Донецьку область

Загинула людина, ще семеро осіб поранені: РФ обстріляла Донецьку область
Фото: Офіс генпрокурора

У Донецькій області внаслідок обстрілів російських окупантів загинула одна людина та поранено ще сімох осіб.

За даними Офісу генерального прокурора, 18 травня 2023 року російські війська обстріляли, ймовірно, із зенітно-ракетних комплексів С-300, реактивної системи залпового вогню Смерч, ствольної артилерії населені пункти області.

За попередньою інформацією, окупанти також застосували осколково-фугасну авіабомбу ФАБ-250.

У Костянтинівці внаслідок прямого влучання снаряда у приватний будинок загинув 58-річний чоловік.

Ще семеро мирних жителів зазнали поранень в Авдіївці, Торецьку та Часовому Ярі. З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості їх доставили до медзакладів.

Пошкоджено та зруйновано житлові будинки, лікарняні приміщення, господарські споруди. Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Читайте також
Міністри оборони НАТО обговорять винищувачі для України у червні – Столтенберг
Єнс Столтенберг

Джерело: Офіс генпрокурора
Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область, Офіс генпрокурора, Смерч, Торецьк, Часів Яр
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти погрожують депортацією українцям: Генштаб про ситуацію на Херсонщині
Російські військові
РФ потрібен не мир, а час для нового нападу, ми не маємо права програти – Зеленський
Володимир Зеленський
Ворог стягнув у Бахмут більшість своїх резервів, бої тривають – Маляр
Бої на фронті
Норвегія передасть Україні вісім РСЗВ великої дальності та три радари Arthur
Загинула людина, ще семеро осіб поранені: РФ обстріляла Донецьку область
Найгарячіші бої – за Бахмут і Мар’їнку: за добу на Донбасі відбулося 17 бойових зіткнень
Українські військові
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Жахи полону: історія бійця ЗСУ, який побував у російських застінках
Загинула людина, ще семеро осіб поранені: РФ обстріляла Донецьку область
Геть серп і молот: у Києві декомунізують щит Батьківщини-матері
Батьківщина мати
З тризубом і байрактарами! Які вишиванки популярні серед українців
вишиванки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
Загинула людина, ще семеро осіб поранені: РФ обстріляла Донецьку область
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь