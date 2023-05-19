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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Кривом Роге: продолжается масштабная воздушная тревога в Украине

вибух
Фото: Pixabay

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели мощные взрывы во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины.

Обновлено в 01:56. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрывах.

— Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимать и не выкладывать в интернете. Берегите себя и своих близких, воздушная тревога продолжается, — говорится в сообщении.

Обновлено в 01:41. Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги раздается почти во всех регионах Украины, кроме Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

Взрывы в Кривом Роге 19 мая 2023 — что известно о взрывах в Кривом Роге

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Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область, Кривой Рог
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