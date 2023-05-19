Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Надзвичайні події
Перевірено
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Кривому Розі: триває масштабна повітряна тривога в Україні

вибух
Фото: Pixabay

У Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги на території України.

Оновлено о 01:56. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив інформацію про вибухи.

– Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімати та не викладати в інтернеті. Бережіть себе та своїх близьких, повітряна тривога продовжується, – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 01:41. Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги лунає майже в усіх регіонах України, окрім Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.

Вибухи у Кривому Розі 19 травня 2023 – що відомо про вибухи у Кривому Розі

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Кривий Ріг
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Рівному пролунали вибухи: загроза атаки дронами
Вибух
Навколо повітряного простору Києва працює ППО – КМВА
Вибухи у Кривому Розі: триває масштабна повітряна тривога в Україні
На Миколаївщині працюють сили ППО, лунають вибухи
Вибухи у Кривому Розі: триває масштабна повітряна тривога в Україні
Прогриміли вибухи у Хмельницькій області під час атаки дронами
Вибухи у Кривому Розі: триває масштабна повітряна тривога в Україні
У Донецьку теж лунають вибухи – перші подробиці
Вибухи у Кривому Розі: триває масштабна повітряна тривога в Україні
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Жахи полону: історія бійця ЗСУ, який побував у російських застінках
Вибухи у Кривому Розі: триває масштабна повітряна тривога в Україні
Геть серп і молот: у Києві декомунізують щит Батьківщини-матері
Батьківщина мати
З тризубом і байрактарами! Які вишиванки популярні серед українців
вишиванки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
Вибухи у Кривому Розі: триває масштабна повітряна тривога в Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь