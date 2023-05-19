Вибухи у Кривому Розі: триває масштабна повітряна тривога в Україні

У Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги на території України.

Оновлено о 01:56. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив інформацію про вибухи.

– Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімати та не викладати в інтернеті. Бережіть себе та своїх близьких, повітряна тривога продовжується, – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 01:41. Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги лунає майже в усіх регіонах України, окрім Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.

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