Взрыв прогремел в оккупированном Джанкое: что известно
В оккупированном Россией Джанкое, что в аннексированном Крыму, прогремели взрывы.
Об этом сообщают украинские и местные Telegram-каналы.
— Джанкойцы без паники! Вся информация будет утром! Предположительно, сработала система ПВО, — говорится в одном из Telegram-каналов города.
В комментариях жители жалуются, что взрыв было очень громко слышно и сомневаются в работе систем противовоздушной обороны.
На данный момент украинские военные или оккупанты, занявшие администрации в Крыму, не давали комментарии о взрывах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 456-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш