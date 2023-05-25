Ночная атака дронов и 12-й Рамштайн: 456-й день войны
На подступах к Киеву работает ПВО — КГВА
В Киевской областной военной администрации подтвердили, что Россия применяет дроны. Взрывы, которые могут слышать жители области, связаны с работой ПВО.
— В Киевской области опасность применения вражеских БпЛА. Силы ПВО уже работают, — говорится в сообщении.
В КГВА также заявили, что в области, на подступах к Киеву, работает ПВО.
Перед этим жителей Киева и областей власти призвали пройти в укрытия гражданской защиты.
Порталы, которые отслеживают активность вражеской авиации, сообщают, что два БпЛА Shahed были зафиксированы в районе Киевского водохранилища.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш