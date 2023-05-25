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Илья Нежигай, редактор ленты

Ночная атака дронов и 12-й Рамштайн: 456-й день войны

Ночная атака дронов и 12-й Рамштайн: 456-й день войны
25 мая, 0:52

На подступах к Киеву работает ПВО — КГВА

В Киевской областной военной администрации подтвердили, что Россия применяет дроны. Взрывы, которые могут слышать жители области, связаны с работой ПВО.

— В Киевской области опасность применения вражеских БпЛА. Силы ПВО уже работают, — говорится в сообщении.

В КГВА также заявили, что в области, на подступах к Киеву, работает ПВО.

Перед этим жителей Киева и областей власти призвали пройти в укрытия гражданской защиты.

Порталы, которые отслеживают активность вражеской авиации, сообщают, что два БпЛА Shahed были зафиксированы в районе Киевского водохранилища.

Война в Украине
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