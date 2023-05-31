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Юлия Захарченко, редактор ленты

СБУ сообщила о подозрении четырем блогершам, которые слили работу ПВО в Киеве

СБУ сообщила о подозрении четырем блогершам, которые слили работу ПВО в Киеве
Фото: СБУ

В Украине сообщили о подозрении четырем блогершам, которые опубликовали работу Сил противовоздушной обороны во время российской атаки по Киеву 16 мая.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. По данным СБУ, получены выводы экспертиз, которые подтвердили незаконную деятельность четырех жительниц столицы.

Среди них — 32-летняя киевлянка, которая выложила запрещенный контент в своих соцсетях и направила его администратору одного из популярных Telegram-каналов. Уже через несколько часов эти видеозаписи распространили пророссийские онлайн-площадки.

Еще одна 36-летняя киевлянка опубликовала видео с работой ПВО и результаты ударов РФ на своей Instragram-странице. Третья жительница столицы также поделилась своими видео в соцсетях.

Четвертая — это уроженка Сумской области, которая сейчас живет в Киеве. Сначала она зафиксировала на видео результаты сбивания вражеских ракет, а затем разослала файлы своим знакомым в различные мессенджеры. Вскоре блогерша попыталась удалить запрещенные сообщения, чтобы избежать уголовной ответственности.

Сейчас следователи СБУ сообщили четырем блогерам о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (Распространение информации о перемещении, движении, расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения).

Жительницам столицы грозит до восьми лет заключения. Против еще двух людей, которые в тот день обнародовали запрещенные кадры и были разоблачены СБУ, следственные действия продолжаются.

Недавно стало известно, что в Киеве полиция установила личности всех девяти человек, которые во время ракетной атаки на столицу снимали работу украинской ПВО и выкладывали в соцсетях. Такими действиями они могли раскрыть специфику ПВО.

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Источник: СБУ
Блогер, Война в Украине, Київ, Киевская область, Ракетные удары России, СБУ
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