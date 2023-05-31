СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які злили роботу ППО у Києві

В Україні повідомили про підозру чотирьом блогеркам, які опублікували роботу Сил протиповітряної оборони під час російської атаки по Києву 16 травня.

Про це повідомляє Служба безпеки України. За даними СБУ, отримано висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох жительок столиці.

Серед них – 32-річна киянка, яка виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Telegram-каналів. Вже через декілька годин ці відеозаписи поширили проросійські онлайн-майданчики.

Ще одна 36-річна киянка опублікувала відео з роботою ППО та результати ударів РФ на своїй Instragram-сторінці. Третя жителька столиці також поділилася своїми відео у соцмережах.

Четверта – це уродженка Сумської області, яка нині живе у Києві. Спочатку вона зафіксувала на відео результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери. Згодом блогерка намагалася видалити заборонені повідомлення, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Нині слідчі СБУ повідомили чотирьом блогеркам про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (Поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їхньої ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану).

Жителькам столиці загрожує до восьми років ув’язнення. Проти ще двох людей, які в той день оприлюднили заборонені кадри та були викриті СБУ, слідчі дії тривають.

Нещодавно стало відомо, що у Києві поліція встановила особи усіх дев’яти людей, які під час ракетної атаки на столицю знімали роботу української ППО та викладали у соцмережах. Такими діями вони могли розкрити специфіку ППО.

Джерело : СБУ

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