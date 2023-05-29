Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги

Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

— Ракеты Искандер мы часто видели в первые дни вторжения. Тогда ракетная угроза с применением баллистики была часто в сводке, потому что противник имел довольно много этих средств, которыми бил туда, куда он достает.

Искандеры есть разные. Ракета Искандер-М, которая, собственно, летит по баллистической траектории. Инсандер-К, который летит по траектории ракеты Калибр, но запускается с наземной установки. Они фактически идентичны с ракетой Калибр по своим ТТХ (тактико-техническим характеристикам, — Ред.) и комплектующим.

Они опасны тем, что их могут запускать непосредственно близко от государственной границы, от линии боевого соприкосновения, что уменьшает время на реагирование. Именно поэтому воздушная тревога была объявлена сегодня и сразу через минуты после нее были уже первые взрывы в небе, когда работала наша ПВО, сбивая эти воздушные цели, — отметил он.

Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что Россия имеет дефицит ракетного вооружения, однако может производить дополнительное. Войска РФ накапливают ракеты и затем наносят удары по Украине.

— Вы знаете, что Россия испытывает определенный дефицит с ракетным высокоточным дальнобойным вооружением. Это касается ракет Х-101, Калибр, Искандер, Кинжал. К сожалению, противник еще может изготавливать эти ракеты. РФ имеет еще соответствующее производство, которое продолжается. Главное управление разведки недавно публиковало, сколько десятков ракет различных типов они делают в месяц. Все равно имеют, будут накапливать и использовать вместе с Shahed, поставки которых наладили сейчас, — поделился полковник.

Он раскритиковал людей, которые до сих пор снимают работу противовоздушной обороны и выкладывают в режиме реального времени. По его мнению, во время войны враг не должен иметь возможности получить дополнительную информацию о работе украинской ПВО.

— К сожалению, этих съемок довольно много, и вряд ли всех переловишь. Но все равно превентивно нужно проводить мероприятия как разъяснительные, так и предупредительные. Если трансляции на YouTube можно урегулировать, то до сознания людей нужно достучаться разными методами. Даже песенки, которые недавно были в виде мемов, очень порадовали нас, но действительно они, возможно, влияют на то, чтобы люди хотя бы не выкладывали в режиме реального времени. Враг не должен получить дополнительную информацию, — убежден он.

Игнат призвал украинцев не обнародовать фотографии или видеозаписи с обломками сбитых ракет: как российских, так и ПВО. По его словам, враг анализирует и использует эту информацию потом для повторных атак против Украины.

— Когда обнародуются обломки ракеты, по которой отработала ПВО, то видно, что это — Patriot, IRIS-T, NASAMS. Противник делает выводы из этого, понимает, каким типом вооружения сбивалась та или иная воздушная цель. Еще хуже, что потом в российской пропаганде они показывают: мол, посмотрите, бьют по своим домам западными ракетами, — подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

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