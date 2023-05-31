Полиция передала СБУ девять киевлян, публиковавших видео работы ПВО
В Киеве полиция установила личности всех девяти человек, которые во время очередной ракетной атаки на столицу снимали работу нашей противовоздушной обороны и выкладывали в соцсетях.
Все нарушители доставлены в отделы полиции, где они дали объяснения, а затем передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств.
— Сотрудники управления уголовного розыска столичного главка полиции совместно с работниками уголовного анализа установили девять граждан, которые снимали и незаконно распространяли информацию. Нарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет, — уточнили в полиции.
Правоохранители отмечают, что такими действиями они могли раскрыть специфику работы ППО.
Они в очередной раз напоминают о запрете фото- и видеофиксации работы противовоздушной обороны.
Два дня назад полиция Киева разоблачила двух мужчин, которые снимали работу украинской противовоздушной обороны во время ракетной атаки РФ.
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