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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ бьет по Херсону: в городе раздаются взрывы

Вибух

Днем 2 июня российские войска обстреливают Херсон.

По свидетельству очевидцев, в городе раздаются взрывы.

Кроме того, в областной военной администрации сообщили, что оккупанты атаковали из авиации Одрадокаменку Тягинской громады.

Из-за попадания авиабомбы в населенном пункте повреждены помещения почты, сельского клуба, амбулатории.

Под удар попали также админздание и памятник.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Херсон
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