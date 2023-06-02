РФ бьет по Херсону: в городе раздаются взрывы
Днем 2 июня российские войска обстреливают Херсон.
По свидетельству очевидцев, в городе раздаются взрывы.
Кроме того, в областной военной администрации сообщили, что оккупанты атаковали из авиации Одрадокаменку Тягинской громады.
Из-за попадания авиабомбы в населенном пункте повреждены помещения почты, сельского клуба, амбулатории.
Под удар попали также админздание и памятник.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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