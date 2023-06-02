Закупка для Украины Starlink и новые системы ПВО Patriot: 464-й день войны

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Зеленский рассказал, когда примут решение о механизме подготовки пилотов ВСУ
На следующей встрече в формате Рамштайн примут решение о механизме подготовки украинских пилотов.
Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.
— С учетом параллельных консультаций с США и другими заинтересованными странами мы поручили нашим министрам обороны совместно работать с целью разработки официального решения относительно конкретных объемов и механизма подготовки пилотов и технического персонала на основе запроса украинской стороны, которое будет принято на следующей встрече в формате Рамштайн всеми странами — участницами инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации, — говорится в заявлении.
Также лидеры двух стран подтвердили готовность разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов, когда это будет целесообразно для Воздушных сил ВСУ.
Источник: Офис президента
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