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Татьяна Забожко, редактор ленты

Через 5 часов вода достигнет критического уровня: в Херсонской области началась эвакуация

Через 5 часов вода достигнет критического уровня: в Херсонской области началась эвакуация

В Херсонской области после подрыва оккупантами Каховской ГЭС началась эвакуация жителей опасных районов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В Херсонской городской военной администрации отмечают: из районов областного центра и поселков, где происходит затопление, людей будут эвакуировать автобусами.

Во время эвакуации людей просят сохранять спокойствие.

Больницы и коммунальные службы подняты по тревоге.

Каховська ГЕС
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