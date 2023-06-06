Татьяна Забожко, редактор ленты
Через 5 часов вода достигнет критического уровня: в Херсонской области началась эвакуация
В Херсонской области после подрыва оккупантами Каховской ГЭС началась эвакуация жителей опасных районов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
В Херсонской городской военной администрации отмечают: из районов областного центра и поселков, где происходит затопление, людей будут эвакуировать автобусами.
Во время эвакуации людей просят сохранять спокойствие.
Больницы и коммунальные службы подняты по тревоге.
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