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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

За 5 годин вода дістанеться критичного рівня: на Херсонщині розпочалася евакуація

За 5 годин вода дістанеться критичного рівня: на Херсонщині розпочалася евакуація

У Херсонській області після підриву окупантами Каховської ГЕС почалась евакуація жителів небезпечних районів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсонській міській військовій адміністрації наголошують: із районів обласного центру та селищ, де відбувається затоплення, людей евакуюватимуть автобусами.

Під час евакуації людей просять зберігати спокій.

Лікарні та комунальні служби підняті по тривозі.

Каховська ГЕС
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Христина Гавриш
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