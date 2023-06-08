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Юлия Захарченко, редактор ленты

Берега Каховского водохранилища десятилетиями не будут пригодны для жизни — Минсреды

Наслідки підриву Каховської ГЕС
Фото: ГСЧС

В результате подрыва Каховской гидроэлектростанции уровень воды водохранилища на территории Национального парка Каменская Сечь снизился на четыре метра и продолжает падать.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. По его словам, это может привести к безвозвратной потере целых экосистем растительного и животного мира.

По его словам, берега водохранилища десятилетиями будут непригодны для существования всего живого и превратятся в солончаки (тип почвы, характеризующийся наличием в верхних горизонтах легкорастворимых солей в количествах, которые препятствуют развитию большинства растений).

— Более 19 видов краснокнижных растений, десятки видов водно-болотных птиц, защищенных Бернской конвенцией, навсегда исчезнут из этих местностей. То, что не удалось уничтожить за восемь месяцев оккупации парка на суше, оккупанты уничтожили подрывом ГЭС, — утверждает министр защиты окружающей среды.

Стрелец утверждает, что Украина может потерять историческое место, где в 1709-1711 годах и в 1730-1734 годах располагалась казацкая Каменская Сечь (сегодня здесь функционирует отделение Национального заповедника Хортица).

Глава Минприроды сообщил, что, несмотря на такие сложные условия, команда продолжает фиксировать ущерб и подсчитывать убытки от действий российских военных.

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Война в Украине, Каховська ГЕС, природа, Хортиця
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